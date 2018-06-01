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Bavyera'da kamu kurumlarına haç zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:39 | Son Güncelleme

Bavyera eyaletinde kamu kurumlarına haç asma zorunluluğu getiren yönetmelik yürürlüğe girdi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletinde kamu kurumlarına haç asma zorunluluğu getiren yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, eyalette bulunan kamu binalarının girişlerine haç asılacak.

Uygulama, federal hükümete ait kurumları kapsamıyor.

Eyalet hükümetinin aldığı karar, ülke genelinde tartışmalara yol açmıştı.

Eyaletin Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Başbakanı Markus Söder, nisan ayında hazırlanan yönetmeliğe ilişkin, haçın dini sembolden öte, eyaletinin "kültürel damgası" olduğunu savunarak ''Haç bir dine ait sembol değildir'' ifadelerini kullanmıştı. Muhalefetteki siyasetçiler ise Söder'e kararından dönmesi çağrısında bulunmuştu.

Bavyera eyaleti, daha önce de devlet okullarında ve mahkeme salonlarında haç bulundurma zorunluluğu getirmişti.

CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de ''İslam Almanya'ya ait değil' sözleriyle Alman toplumunda tartışma yaratmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu sözleri eleştirerek ''İslam Almanya'ya aittir.'' ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Haç sembolü

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