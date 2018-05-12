Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni

Yıldız, diğer taraftan sporcuların manevi ve kültürel anlamda donatılması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktararak, "Vakfımızın tekke kısmında sürdürdüğümüz bu faaliyetler okçuluğun sadece bir spor değil, aynı zamanda oldukça manevi, kültürel anlamları içerisinde barındıran bir uğraş olmasının gereğidir." dedi.

Okçular Vakfı'nda, Vakıf Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve bazı milletvekilleriyle ilçe belediye başkanlarının eşleri katıldı.

Vakıfta, çocuk, genç ve yaşlılara Kur'an-ı Kerim eğitimi de verildiğini dile getiren Yıldız, hafızlık ve okçuluğun ne kadar önemli olduğunun Hz. Muhammed'in hadislerinden de görülebileceğini söyledi.

Seyhan Yıldız, "Bu anlamda her iki eğitimden de başarılı şekilde geçip, bir yıl boyunca mesafe kateden öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalara teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklar için yay ve ok her zaman önemli olmuştur. Yay hilale benzer. Tarih boyunca biz bu hilal için mücadele ettik ve bu hilal altında yaşadık. Unutmayın ki sadece yarışmalarda başarılı olmak önemli değildir, önemli olan milleti millet yapan bu değerlere sahip çıkmaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

- "Gelecekten olan umudumuz sizleri gördüğümüz zaman yeşeriyor"

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de sözlerine "Biz büyük bir milletiz, kadim bir kültürüz var. Bu kadim kültürü yıllarca bizden esirgemişler. Maalesef ki eğitim sistemlerimiz bize bu kadim kültürü tanımamız için çok imkan vermemiş." diyerek başladı.