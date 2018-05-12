Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni

İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı'nca düzenlenen "2017-2018 Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası"nda dereceye girenlerin ödülleri sahiplerini buldu.
Okçular Vakfı'nda, Vakıf Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve bazı milletvekilleriyle ilçe belediye başkanlarının eşleri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Seyhan Yıldız, vakfın, 2013'ten beri sportif manada dünyada Türkiye'yi temsil edebilecek okçuların yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Yıldız, diğer taraftan sporcuların manevi ve kültürel anlamda donatılması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktararak, "Vakfımızın tekke kısmında sürdürdüğümüz bu faaliyetler okçuluğun sadece bir spor değil, aynı zamanda oldukça manevi, kültürel anlamları içerisinde barındıran bir uğraş olmasının gereğidir." dedi.
Vakıfta, çocuk, genç ve yaşlılara Kur'an-ı Kerim eğitimi de verildiğini dile getiren Yıldız, hafızlık ve okçuluğun ne kadar önemli olduğunun Hz. Muhammed'in hadislerinden de görülebileceğini söyledi.
Seyhan Yıldız, "Bu anlamda her iki eğitimden de başarılı şekilde geçip, bir yıl boyunca mesafe kateden öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalara teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklar için yay ve ok her zaman önemli olmuştur. Yay hilale benzer. Tarih boyunca biz bu hilal için mücadele ettik ve bu hilal altında yaşadık. Unutmayın ki sadece yarışmalarda başarılı olmak önemli değildir, önemli olan milleti millet yapan bu değerlere sahip çıkmaktır." diyerek sözlerini tamamladı.
- "Gelecekten olan umudumuz sizleri gördüğümüz zaman yeşeriyor"
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de sözlerine "Biz büyük bir milletiz, kadim bir kültürüz var. Bu kadim kültürü yıllarca bizden esirgemişler. Maalesef ki eğitim sistemlerimiz bize bu kadim kültürü tanımamız için çok imkan vermemiş." diyerek başladı.
Döğücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, bu tarihi mekanların ve kadim kültürün tek tek keşfedildiğini ve hizmete sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Umudumuz çok fazla. Gelecekten olan umudumuz sizleri gördüğümüz zaman yeşeriyor ve şaha kalkıyor. Bizler bir zamanlar bu ülkede çocuklarımız adına ümitlerimizi kaybetmiştik. Nasıl eğitim alacağımızı bilmiyorduk ama bugün işte hem eğitim alıyoruz hem spor yapıyoruz hem inancımızı yaşıyoruz hem de bu millete daha nasıl faydalı olabilirimin fırsatlarını ve imkanlarını yaşıyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin. Önümüzde çok önemli 40 gün kaldı. Bu 40 günün sonunda inşallah Türkiye'nin çok daha ufuklara hızla koşacağı günleri görmenin anahtarını seçim sandıklarında sizler ve bizler açacağız. Bu yolu kendimiz, çocuklarımız, Türkiye ve ümmet için açacağız."
Törende, bir yıl boyunca okçuluk eğitimi alan ve turnuvada başarılı olan kursiyerlere ödül ve sertifikaları takdim edildi.
Daha sonra etkinliğe katılan protokol tarafından ok atışı denemeleri de yapıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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