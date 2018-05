Bayan Kuran Kursu Talebeleri Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni

Vakıfta, çocuk, genç ve yaşlılara Kur'an-ı Kerim eğitimi de verildiğini dile getiren Yıldız, hafızlık ve okçuluğun ne kadar önemli olduğunun Hz. Muhammed'in hadislerinden de görülebileceğini söyledi.

Seyhan Yıldız, "Bu anlamda her iki eğitimden de başarılı şekilde geçip, bir yıl boyunca mesafe kateden öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalara teşekkür etmek istiyorum. Bu topraklar için yay ve ok her zaman önemli olmuştur. Yay hilale benzer. Tarih boyunca biz bu hilal için mücadele ettik ve bu hilal altında yaşadık. Unutmayın ki sadece yarışmalarda başarılı olmak önemli değildir, önemli olan milleti millet yapan bu değerlere sahip çıkmaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

- "Gelecekten olan umudumuz sizleri gördüğümüz zaman yeşeriyor"

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de sözlerine "Biz büyük bir milletiz, kadim bir kültürüz var. Bu kadim kültürü yıllarca bizden esirgemişler. Maalesef ki eğitim sistemlerimiz bize bu kadim kültürü tanımamız için çok imkan vermemiş." diyerek başladı.