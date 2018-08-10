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Bayat ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de bir grup gönüllü genç öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, bayat ekmekler sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülüyor.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de bir grup gönüllü genç öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, bayat ekmekler sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülüyor. Maaliyeti yaklaşık 750 lira olan biçme, öğütme ve pişirme cihazları sayesinde, piyasada 200 liraya satılan 15 kiloluk kuru mama eşdeğeri ürün, yaklaşık 8 liraya elde ediliyor. ​Osmaniye Korkut Ata Doğa Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünde hazırlanan ve Osmaniye Belediyesi tarafından desteklenen proje ile Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) 'Taze Bayatlar' kampanyası ile toplanan bayat ekmekler, gönüllü gençlerin de yardımıyla belirli işlemlerden geçerek, sokak kedileri ve köpekleri için kuru mamaya dönüştürülüyor. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 25 kişilik gönüllü olarak besleme etkinlikleri yapan bir ekiplerinin olduğunu belirtti. Laçinbala, "Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz besleme çalışmalarında, en fazla üç günlük olan bayat ekmelerin, sokak hayvanları için dağıtıldıkları noktalarda üçte birinin tüketilmeden küflendiğini gözlemledik. Bu proje sayesinde, HAYTAP'ın projesi olan 'Taze Bayatlar' kampanyasını bir adım öteye taşıyoruz. Yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz son üründe, piyasada satılan ve 15 kiloluk paketi 200 lira olan kuru mamaya çok yakın bir ürünü 8 lira gibi bir harcamayla elde ettik. Şehrin birçok odak noktasında aynı miktar unlu mamul kullanarak daha fazla sokak hayvanını doyurmayı hedefleyen projemizde, içerisine et ve et ürünleri ile önce yoğurma, sonrasında da tekrar pişirme işleminden geçirdiğimiz son ürüne, küflenmeyi önleyici madde koymadığımız için 2 gün içinde tüketilecek şekilde paketleyip dağıtıyoruz. Bu ürünleri, Osmaniye Belediyesi'nin şehir merkezindeki belirli bölgelere yerleştirdiği beslenme odaklarında sokaktaki canlıların yemesi için bırakıyoruz" dedi.

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