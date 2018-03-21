Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in Regaip Kandili mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Regaip Kandili münasebetiyle yayınladığı bir mesaj yayınladı. Başkan Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Bununla birlikte bu kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir.

İlerleyen aylarda Ramazan ile taçlanacak olan bu manevi mevsim ’Allah’ın emrine saygı ve Allah’ın yarattıklarına şefkat göstermek şeklinde formüle edilebilir. Üç ayların gelişiyle gönülleri huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatması, hidayet, barış ve huzura vesile olması, mübarek gün, gece ve aylarda yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olması en büyük temennimizdir.

Bu vesile ile tüm İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaip kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum.”