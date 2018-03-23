Bayburt Belediyesi‘nden bir kandil klasiği

Üç ayların gelmesiyle birlikte manevi iklimin dalga dalga yayılmaya başlamasıyla idrak edilen Regaib Kandilinde tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da camiler hınca hınç dolarken Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kandil simidi geleneğini devam ettirdi.
Kandil simitleri Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Camii ve Yakutiye Camiinde yatsı namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikram edildi.
Yaşlılar, öğrenciler ve engellilerde unutulmadı
Zabıta ekipleri kandil simidi dağıtımında yaşlılar, öğrenciler ve engelli vatandaşları da unutmadı. Gün içinde Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı vatandaşlar, çeşitli okulların öğrenci pansiyonları ile Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ne de kandil simidi ikramında bulunan ekipler Regaib Kandilinde de geleneği bozmadı.
Öte yandan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ta, Regaip Kandili münasebetiyle Türk Dünyası Parkı ve Bayburt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde kandil simidi ikramında bulundu.
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