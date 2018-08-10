Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin." dedi. Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşen "Bayburt Buluşması"nda yaptığı konuşmaya, "De get Bayburt" türküsünün sözlerini okuyarak, başladı. Erdoğan, "Bizim de Bayburt'ta gönlümüz, kalbimiz kaldı. Yüreğimizde Bayburt'un izi kaldı. Onun için ilk fırsatta hemen çıktık Bayburt'a geldik. Turlarımıza Bayburt'tan başladık. Hem sizlerle kucaklaşalım, hasret giderelim, hasbihal edelim hem de teşekkür edelim istedik." diye konuştu. Alandaki kalabalığı selamlayan Erdoğan, Cuma'nın mübarek olmasını diledi. - "Bayburt bir başka, Bayburt bambaşka" Bayburt'un 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde kendisine verdiği yüzde 82,1 oranındaki destekle yine ilk sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Bayburt bir başka, Bayburt bambaşka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi, güven, verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kasım ayında partisinin il kongresi vesilesiyle Bayburt'u ziyaret ettiğine değinen Başkan Erdoğan, seçim sonuçlarını görür görmez teşekkür için Bayburt'a gelmeye karar verdiğini, nasibin bugüne olduğunu anlattı. Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin." dedi. Devletin bütün imkanlarıyla, evleri, iş yerleri, mahsulleri zarar gören vatandaşların yanında olacağını, endişe edilmemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Yarın inşallah Ordu'dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza bizzat geçmiş olsun diyeceğim. Ardından Rize'de hemşehrilerimle bir araya geleceğim. Pazar günü Trabzon'da programlarımız var. Bugün, buradan Gümüşhane'ye geçecek ve yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım olan Gümüşhane Çevre Yolu'nun resmi açılışını yapacağız. Bayburt'a da hizmet verecek bu yolun sizin için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - "Bu bir milli, yerli mücadeledir"

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum, yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Onun için yerli paramızla, inşallah bunlara cevabı verelim. Bayburt; ovasıyla, kalesiyle, nehriyle, dağlarıyla, en önemlisi de bileği çelik gibi sert, yüreği pamuk gibi yumuşak insanımızla kadim bir şehrimizdir. Tarihin her döneminde Bayburt kritik bir konumda yer almıştır. Türk tarihinde de Bayburt'un ayrı bir yeri vardır. Malazgirt'ten çok önce ecdadımız Bayburt'ta kendini göstermiş ve kendine buraları yurt haline getirmiştir. Burası edebiyatımızın büyük ismi Dede Korkut başta olmak üzere pek çok önemli şahsiyetimizin sembol şehridir. Osmanlı döneminde devletin doğu illerinin sancak merkezi olan bu şehir, işgali de özgürlüğü de tatmıştır."

- "Bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak" Bayburt'un, istiklalin ve istikbalin önemini çok iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri, dolarları, avroları, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep beraber verelim." çağrısında bulundu. "Hazır mıyız buna?" diye soran Erdoğan'a vatandaşlar "Evet" cevabını verdi. Erdoğan, "İşte bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacaktır. İşte bu sebeple Bayburt, Türkiye'nin son yıllarda verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alıyor." dedi. 24 Haziran'da sandığa gidip tercihini kendisinden yana kullanan 26 milyon 330 bin vatandaşın mesajının çok açık ve net olduğunu anlatan Erdoğan, "81 milyon vatandaşın mesajı aynı." değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, "Milletimiz bizden Rabia'mıza sahip çıkmamızı istiyor. Bayburt'ta öyle bir ses verelim ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın, tüm kurcular, dövizciler cevabı alsın." diyerek Rabia vurgusu yaptı.