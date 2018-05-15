Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan hoş geldi bereketiyle geldi. Ramazan ayına hazırlanan Bartın ve diğer illerimizde artık ilk teravih namazı, sahur ve iftar vakti bekleniyor. Bugün saatler bunlara göre ayarlanacak. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bayburt'ta ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bayburtlular saat kaçta kalkacaklar?

Bayburt için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bayburt ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BAYBURT 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 04:56 12:21 16:15 19:35 21:12 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:10 04:55 12:22 16:15 19:36 21:14 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:08 04:54 12:22 16:15 19:37 21:15 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:07 04:53 12:22 16:16 19:38 21:17 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:06 04:52 12:22 16:16 19:39 21:18 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:04 04:51 12:22 16:16 19:40 21:19 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:03 04:51 12:22 16:16 19:41 21:21 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:50 12:22 16:17 19:42 21:22 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:00 04:49 12:22 16:17 19:43 21:23 10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:59 04:49 12:22 16:17 19:43 21:25 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:58 04:48 12:22 16:17 19:44 21:26 12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:57 04:47 12:22 16:18 19:45 21:27 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:56 04:47 12:22 16:18 19:46 21:29 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:55 04:46 12:22 16:18 19:47 21:30 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:54 04:46 12:23 16:18 19:48 21:31 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:53 04:45 12:23 16:19 19:48 21:32 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:52 04:45 12:23 16:19 19:49 21:33 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:51 04:44 12:23 16:19 19:50 21:34 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:51 04:44 12:23 16:20 19:50 21:35 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:50 04:44 12:23 16:20 19:51 21:36 21 05 Haziran 2018 Salı 02:49 04:43 12:24 16:20 19:52 21:37 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:48 04:43 12:24 16:20 19:52 21:38 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:48 04:43 12:24 16:21 19:53 21:39 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:47 04:43 12:24 16:21 19:54 21:40 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:47 04:42 12:24 16:21 19:54 21:41 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:46 04:42 12:24 16:21 19:55 21:42 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:46 04:42 12:25 16:22 19:55 21:43 28 12 Haziran 2018 Salı 02:46 04:42 12:25 16:22 19:56 21:43 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:45 04:42 12:25 16:22 19:56 21:44 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:45 04:42 12:25 16:22 19:57 21:45

İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.



