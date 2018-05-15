Bayburt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan hoş geldi bereketiyle geldi. Ramazan ayına hazırlanan Bartın ve diğer illerimizde artık ilk teravih namazı, sahur ve iftar vakti bekleniyor. Bugün saatler bunlara göre ayarlanacak. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bayburt'ta ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bayburtlular saat kaçta kalkacaklar?
Bayburt için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bayburt ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:11
|04:56
|12:21
|16:15
|19:35
|21:12
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:10
|04:55
|12:22
|16:15
|19:36
|21:14
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:08
|04:54
|12:22
|16:15
|19:37
|21:15
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:07
|04:53
|12:22
|16:16
|19:38
|21:17
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:06
|04:52
|12:22
|16:16
|19:39
|21:18
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:04
|04:51
|12:22
|16:16
|19:40
|21:19
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:03
|04:51
|12:22
|16:16
|19:41
|21:21
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:02
|04:50
|12:22
|16:17
|19:42
|21:22
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:00
|04:49
|12:22
|16:17
|19:43
|21:23
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|02:59
|04:49
|12:22
|16:17
|19:43
|21:25
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:58
|04:48
|12:22
|16:17
|19:44
|21:26
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|02:57
|04:47
|12:22
|16:18
|19:45
|21:27
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:56
|04:47
|12:22
|16:18
|19:46
|21:29
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:55
|04:46
|12:22
|16:18
|19:47
|21:30
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:54
|04:46
|12:23
|16:18
|19:48
|21:31
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:53
|04:45
|12:23
|16:19
|19:48
|21:32
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:52
|04:45
|12:23
|16:19
|19:49
|21:33
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:51
|04:44
|12:23
|16:19
|19:50
|21:34
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:51
|04:44
|12:23
|16:20
|19:50
|21:35
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:50
|04:44
|12:23
|16:20
|19:51
|21:36
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:49
|04:43
|12:24
|16:20
|19:52
|21:37
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:48
|04:43
|12:24
|16:20
|19:52
|21:38
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:48
|04:43
|12:24
|16:21
|19:53
|21:39
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:47
|04:43
|12:24
|16:21
|19:54
|21:40
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:47
|04:42
|12:24
|16:21
|19:54
|21:41
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:46
|04:42
|12:24
|16:21
|19:55
|21:42
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:46
|04:42
|12:25
|16:22
|19:55
|21:43
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:46
|04:42
|12:25
|16:22
|19:56
|21:43
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:45
|04:42
|12:25
|16:22
|19:56
|21:44
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:45
|04:42
|12:25
|16:22
|19:57
|21:45
İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
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