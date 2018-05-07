Bayburt merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bayburt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Trabzon, Bursa, Yozgat, Ordu, Van ve Osmaniye'de yapılan eş zamanlı operasyonda, F.K, M.Ş, F.Ş, H.T, H.B, S.T, H.K, R.A, Y.A. ve İ.B. gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan A.Ş'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

