Bayburt merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Bayburt merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mayıs'ta Bayburt, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Trabzon, Bursa, Yozgat, Ordu, Van ve Osmaniye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemler tamamlandı.
Bayburt Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Operasyonda, 11 şüpheliden 10'u gözaltına alınmış, adresinde bulunmayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum