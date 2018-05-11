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Bayburt merkezli 11 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Örgütün Bayburt yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bayburt merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mayıs'ta Bayburt, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Trabzon, Bursa, Yozgat, Ordu, Van ve Osmaniye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemler tamamlandı.

Bayburt Adliyesine getirilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Operasyonda, 11 şüpheliden 10'u gözaltına alınmış, adresinde bulunmayan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt FETÖ/PDY operasyon

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