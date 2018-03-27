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Bayburt merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Darbe girişimine yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 askeri personel gözaltına alındı

Bayburt merkezli FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerdeki (TSK) oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi gibi kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planı yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harakete geçen Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Afyonkarahisar, Gaziantep, Muğla, Sivas ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı ve yakalama kararı bulunan kişiler Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt FETÖ/PDY operasyonu

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