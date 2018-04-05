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Bayburt merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Darbe girişimine yönelik gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 kişiden ikisi tutuklandı

Bayburt merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.Y, S.Ç.K, O.G, M,N, F.Ö, S.T. ve E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden üstteğmen S.T. ve astsubay E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında darbe hazırlığında olan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt Belediyesi gibi kritik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planı yaptıkları tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Mart'ta Bayburt, Afyonkarahisar, Gaziantep, Muğla, Sivas ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişiyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt FETÖ/PDY operasyonu

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