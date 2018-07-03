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Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

12 ilde gerçekleştirilen operasyonda örgütün "mahrem asker yapılanması" içinde yer aldığı ve aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bayburt merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 27 Haziran'da Bayburt, Sivas, Adana, Bingöl, Hatay, Konya, Kayseri, İstanbul, Erzincan, Şırnak, Siirt ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bayburt Adliyesi'ne getirilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf, ihraç ve emekli subay, astsubay ile uzman çavuşların bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Operasyonda, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınmış, adresinde bulunamayan bir kişinin cezaevinde tutuklu olduğu, diğer bir kişinin ise muvazzaf askerlerden olduğu ve görevde bulunduğu için operasyondan kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

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Bayburt FETÖ/PDY operasyonu

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