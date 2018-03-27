Bayburt OSB müteşebbis heyeti toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Ticaret Odası Başkanı, Süleyman Seyhan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir ile heyet üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

OSB yatırımlarının değerlendirilmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar ile hibe ve teşviklerin değerlendirildiği toplantıda OSB Müdürü Mete Emir tarafından Bayburt’a yatırım yapacak firmalara hükumetimiz tarafından yapılan düzenlemelere istinaden sağlanacak destekler hakkında sunum yapıldı.

Vali Pehlivan, ”Altyapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapabilecek firmaları davet ediyoruz. Son bir ay içinde beş ayrı yatırımcıyla birebir görüşmemiz oldu. Hükumetimiz tarafından sağlanan altıncı bölge ve ilgili diğer teşvikler hakkında, görüşmelerimizde ve OSB Müdürümüz vasıtasıyla yatırımcılara gerekli detay bilgileri paylaşıyoruz. İnşallah bu yıl içinde bu yatırımlar hayata geçince İlimizin istihdamına da çok önemli katkılar sağlanmış olacak.”dedi.

Toplantı OSB ve ilgili konularda yapılan bilgi alışverişi ve katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.