Bayburt Üniversitesi’nden ‘Buzağı Ölümlerini Önleme’ Paneli

Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa katkılarıyla, ‘Buzağı Ölümlerini Önleme’ Paneli düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yörük, Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş ve Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ahmet Sait’in panelist olarak katıldığı etkinlikte, mevcut sorunlar, ölüme sebep olan faktörler ve çözüm önerileri konuşuldu.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’ndaki Panelin açılışında bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, böyle bir toplantının üniversite çatısı altında yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. 2018 yılının Türkiye’de buzağı ölümlerinin azaltılması ve mera yılı olarak ilan edildiğini belirten Pehlivan, özellikle buzağı ölümlerini en aza indirmek için hükümet olarak bu konu üzerinde seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Sunumdan sonra katılımcılara vatandaşlar tarafından soru soruldu.

Panel, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Kurum Amirleri, Akademik Personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.