Bayburt'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ardıçgöze Köyü'ndeki hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, O.O, Y.E.B, O.Y. ile Y.İ.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldığı 2 televizyon, bir ruhsatlı av tüfeği, bir dürbün ile 3 kuru sıkı tabanca kent merkezindeki bir evde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.O, O.Y. ve Y.İ.C. tutuklandı, Y.E.B. ise serbest bırakıldı.

(AA)