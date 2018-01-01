Bayburt'ta 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ardıçgöze Köyü'ndeki hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, O.O, Y.E.B, O.Y. ile Y.İ.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin çaldığı 2 televizyon, bir ruhsatlı av tüfeği, bir dürbün ile 3 kuru sıkı tabanca kent merkezindeki bir evde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.O, O.Y. ve Y.İ.C. tutuklandı, Y.E.B. ise serbest bırakıldı.
(AA)
Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Son dakika! İran'da ölü sayısı 12'ye yükseldi
FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu
İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara
Türkiye'yi sarsan üniversite hastanesindeki skandalın ayrıntıları ortaya çıktı
Burada ölmek yasak
200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum