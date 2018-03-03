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Bayburt’ta 4 köyden HES Projesi’ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

Bayburt merkeze bağlı Dikmetaş Köyü Muhtarı Hasan Çoruh, Çoruh Nehri üzerinde yapılması planlanan HES Projesi hakkında bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Bayburt’ta 4 köyden HES Projesi’ne tepki

Bayburt merkeze bağlı Dikmetaş Köyü Muhtarı Hasan Çoruh, Çoruh Nehri üzerinde yapılması planlanan HES Projesi hakkında bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi. Hasan Çoruh, 4 köy arazisi başta olmak üzere Çoruh Nehri’ni de tahrip edecek projenin durdurulması gerektiğini belirtti.
Dikmetaş Köyü, Buğdaylı Köyü, Değirmencik Köyü ve Konursu Köyü sakinlerinin katılımıyla Muhtarlar Derneği’nde yapılan toplantıda konuşan Çoruh, HES Projesi’nde sürecin devam ettiğini kaydederek, mahkemeye başvurduklarını dile getirdi.
“1200 imza toplandı”
HES Projesi’nin 4 köyün ortak 3 bin hektarlık sulu tarım, 200 hektarlık sulu çayır ve nehir yatağından beslenen 500 hektarlık mera arazilerinin çok yönlü değerlendirildiğinde telafisi mümkün olmayan olumsuz etkileri olacağını ifade eden Çoruh, Dikmetaş Köyü Muhtarlığı, Buğdaylı Köyü Muhtarlığı, Değirmencik Köyü Muhtarlığı, Konursu Köyü Muhtarlığı ve bütün arazi sahipleri tarafından 1200 imzalık bir uyarı metni hazırlanarak konu ile ilgili bütün kurumlara iadeli taahhütlü gönderildiğini kaydetti.
Dikmetaş Köyü’nden Hacı Muslu Çoruh: "Devletten ricamız köyümüzü biz bıraksınlar"
"Şu an çiftçilikten başka yapacak bir şeyim yoktur. Devletten ricam bu projeyi durdurmasıdır. Yıllardır Cumhurbaşkanımız, ‘Herkes köyüne dönsün. Biz köyde çiftçiyi destekleyeceğiz’ diyor. Fakat gördüğümüz kadar çiftçiyi destekledikleri kadar da mağdur ediyorlar. Şu anda bizim köyümüz Bayburt’un en güzel köylerinden biri. Devletten ricamız köyümüzü bize bıraksınlar.”

Bayburt’ta 4 köyden HES Projesi’ne tepki

Bayburt’ta 4 köyden HES Projesi’ne tepki

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