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Bayburt'ta 8 kişinin öldüğü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

İki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü kazayla ilgili soruşturma kapsamında, çalışmayı yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı

Bayburt'ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile mühendis Ş.A. jandarmadaki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece, "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart'ta İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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