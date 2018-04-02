Bayburt'ta 8 kişinin öldüğü trafik kazası

Bayburt'ta, otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü kazaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan yol yapım çalışmasını yürüten yüklenici firmanın görevlisi tutuklandı.
Kentte 4 gün önce meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firma sorumlularından K.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece, "Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart'ta İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile aynı firmada görevli Ş.A, çıkarıldıkları mahkemece "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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