Bayburt'ta ATV kazası: 1 ölü

Bayburt'ta ATV'nin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Tarlasına gitmek için evden ayrılan Metin Bayram'ın (54) kullandığı ATV, merkeze bağlı Masat köyünde devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bayram'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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