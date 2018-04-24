Bayburt'ta baba ile oğlunun tüfekle öldürülmesi

Bayburt'ta, park yeri nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, araç park etme meselesinden tartıştığı Ramazan Şimşek (43) ve oğlu Ali Şimşek'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Bayburt Adliyesi'ne getirilen M.S, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte yeniden sorgulanan zanlı "birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor
24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum