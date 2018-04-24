HABER

Bayburt'ta baba ile oğlunun tüfekle öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Olayla ilgili bir kişi tutuklandı

Bayburt'ta, park yeri nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, araç park etme meselesinden tartıştığı Ramazan Şimşek (43) ve oğlu Ali Şimşek'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Bayburt Adliyesi'ne getirilen M.S, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte yeniden sorgulanan zanlı "birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!
Gerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldiGerilim tırmanıyor! Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba Bayburt oğul ölüm Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüşecek

Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüşecek

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.