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Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Bayburt'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

Ahmet S. yönetimindeki 69 K 0268 plakalı kamyon, Demirözü-Beşpınar karayolunun Devetaşı köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Ebubekir Kani idaresindeki 34 ER 7995 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre sürüklenen araçlar, yol kenarında durabildi.

Otomobil sürücüsü Kani olay yerinde, beraberinde bulunan İhsan Akbulut ise ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Ahmet S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt İki ölü trafik kazası

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