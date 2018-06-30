Kenan Yavuz Kültür Evi tarafından hazırlanan "Kapı ve Tokmak" sergisi ziyarete açıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 20 eski kapı ile tokmaklar yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kenan Yavuz Kültür Evi'nin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz'un, gerek Türk kültürü gerekse insanlık değerleri açısından çok güzel konular seçerek bunları somut çalışmalara dönüştürdüğünü söyledi.

Açılışı yapılan kapı ve tokmak sergisinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Pehlivan, "Yaşamda uyum ve ahenk, arzu edilen olgulardır. Hatta inancımız ve kültürümüzün de gereğidir ama tekdüzelik biraz tehlikeli bir kavramdır." dedi.

Pehlivan, tekdüzeliğin, hayatın renklerini soldurma riskini barındırdığına dikkati çekerek, "Maalesef dünyamız ve dünya üzerindeki yaşam, globalleşme süreciyle de birlikte tekdüzeliğe doğru bir evrilme riskiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.