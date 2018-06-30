Kenan Yavuz Kültür Evi tarafından hazırlanan "Kapı ve Tokmak" sergisi ziyarete açıldı.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 20 eski kapı ile tokmaklar yer alıyor.
Serginin açılışına katılan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kenan Yavuz Kültür Evi'nin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz'un, gerek Türk kültürü gerekse insanlık değerleri açısından çok güzel konular seçerek bunları somut çalışmalara dönüştürdüğünü söyledi.
Açılışı yapılan kapı ve tokmak sergisinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Pehlivan, "Yaşamda uyum ve ahenk, arzu edilen olgulardır. Hatta inancımız ve kültürümüzün de gereğidir ama tekdüzelik biraz tehlikeli bir kavramdır." dedi.
Pehlivan, tekdüzeliğin, hayatın renklerini soldurma riskini barındırdığına dikkati çekerek, "Maalesef dünyamız ve dünya üzerindeki yaşam, globalleşme süreciyle de birlikte tekdüzeliğe doğru bir evrilme riskiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.
Hayatın çeşitlilik içerdiğine işaret eden Pehlivan, şunları kaydetti:
"Eğer köklerimizden koparsak, bizi var eden, ayakta tutan değerlerden koparsak yaşamımız da renginden, güzelliğinden kopacaktır. Tekdüze bir yaşam, birbirinin kopyası bir yaşam tarzı ortaya çıkacaktır. Kenan Yavuz Kültür Evi'nce açılan bu sergiyle bunun örneği yaşanıyor. Kapı, mimari açıdan olduğu gibi manevi dünyamız açısından, soyut kavramlar itibarıyla kendine münhasır anlamlar, mesajlar taşıyan bir yapı örneği. Anadolu'nun, kapılarında bir mesajı var. Kapının üzerindeki tokmaklar bile çeşitlidir. O tokmaklar içeridekine mesaj verir."
Kenan Yavuz ise kapı ve tokmak sergisi ile bir hikaye oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Geleneksel yaşama dikkat çekme, geçmişte insanların yaşamlarında önemli yeri olan gereçleri gençlere tanıtma adına çalışmalar da yapıyoruz. İnsanların hatıra eşyaları, kıymetini bilemediğimiz birçok metayı burada birleştirmeye çalıştık. Maalesef köy evlerinin tamamı betonlaşıyor. İnsanlar büyük şehirde yaşıyor, köylerine döndüğünde de şehirdeki evlerinin aynısını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile davetliler ve köy sakinlerinin katıldığı programda, konuşmaların ardından sergi ziyarete açıldı.
Sergi, eylül ayı sonuna kadar gezilebilecek.
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