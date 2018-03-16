Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, kent merkezi beyaza bürüdü. Kar yağışının kent merkezine göre daha yoğun olduğu ve zaman zaman da sisin etkisini gösterdiği Kop Dağı güzergahında Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Kop Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.