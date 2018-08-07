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Bayburt'ta sadaka kutusunu çalan çocuk yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

Şehir merkezindeki iş yerinden sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bayburt'ta iş yerinden sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde bulunan fırının sahipleri, tezgah üzerinde Kuran kurslarına yardım toplamak amacıyla konulan iki sadaka kutusundan birinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen işletme sahipleri, içerisinde para bulunan kutulardan birinin dükkana sabah saatlerinde giren kişi tarafından alındığını gördü.

Olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan polis, sadaka kutusunun S.D. (17) tarafından çalındığını tespit etti.

Ekipler, şehir merkezinde yakaladıkları S.D'yi işlemleri için Bayburt Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, iş yerine giren çocuğun, kimse olup olmadığını kontrol ettikten sonra buradan ayrıldığı ve birkaç dakika sonra geri gelerek sadaka kutusunu tezgahın üzerinden aldığı görülüyor.

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Bayburt Sadaka kutusu çalındı şüpheli gözaltına alındı

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