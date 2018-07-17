Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt'ta motosikletin çarptığı kadın öldü, sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Karadağ yönetimindeki motosiklet, Genç Osman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Bayburt Üniversitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Kırtan'a (34) çarptı.
Kazada, Pınar Kırtan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Karadağ ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği yolda üst geçit bulunduğu, parçaları geniş bir alana yayılan motosikletin yaklaşık 70 metre sürüklenerek kaldırım üzerinde durduğu gözlendi.
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