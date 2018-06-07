Baydemir'in yargılandığı dava

Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 10'uncu duruşmaya tutuksuz sanık Baydemir'in avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı.
Avukat Özbingöl, müvekkilinin konuşmasında terör örgütü propagandası yapmadığını iddia ederek, aynı konuşmayı TBMM grubunda da gerçekleştirdiğini belirterek, iki konuşmanın karşılaştırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, kayıtların TBMM'den istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında 17 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliğince yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Baydemir'in milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda okunan tezkerelerin ardından 19 Nisan 2018'de düşürülmüştü.
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