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Baygın bulunan "doğa çöpçüsü" koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu: - "Kızıl şahin, özellikle sürüngenler ve farelerle beslenen çiftçi dostu kuş türlerindendir. Doğadaki leşleri de yiyen yırtıcı kuş olduğundan adeta doğa çöpçüsüdür"

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde baygın halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Yol kenarında baygın olarak bir kızıl şahin gören vatandaşlar, kuşu veterinere götürüp durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) yetkililerine bildirdi.

İlçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kızıl şahin, kent merkezindeki müdürlükte korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahinin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kurumlarında veteriner kontrolünde tutulan kuşu bir süre besleyip dinlendireceklerini anlatan Türkoğlu, "Şu anda yapılan kontrollerde kuşta sağlığını etkileyecek bir yara izine rastlanmadı. Sağlığı iyi görülüyor. Olası bir sağlık sorununa karşı bir süre burada gözlem altında tutacağız." dedi.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Biyoçeşitlilik için bu türlerin doğada yeri çok önemlidir. Bunlar gündüz avlanan yırtıcı kuş türüdür. Kızıl şahin, özellikle sürüngenler ve farelerle beslen çiftçi dostu kuş türlerindendir. Doğadaki leşleri de yiyen yırtıcı kuş olduğundan adeta doğa çöpçüsüdür."

Kızıl şahin bir süre koruma altında tutulup tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Biyoçeşitlilik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ığdır Kızıl şahin

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