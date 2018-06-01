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Bayılan öğrenciye rektör müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreninde baygınlık geçiren öğrenciye, ilk müdahaleyi tıp doktoru Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin mezuniyet töreninde baygınlık geçiren öğrenciye, ilk müdahaleyi tıp doktoru TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Rektör Tabakoğlu ve fakülte birincisi Gizem Topak'ın konuşmasının ardından, mezuniyet belgelerini almak için hemşirelik ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin öğrencileri sahneye çıktı.

Belgesini almak için bekleyen hemşirelik bölümü öğrencisi Gizem Karabacak, baygınlık geçirdi. Düştüğünü gören arkadaşları Karabacak'ı, sahnenin arkasına taşıdı. Bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi, aynı zamanda doktor da olan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gündeniz Altıay da öğrencinin sağlık durumunu kontrol etmek için buraya geldi.

Tabakoğlu'nun müdahalesinin ardından üniversite öğrencisi Karabacak kendine geldi.

Mezuniyet belgesini alan Gizem Karabacak, arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet sevincine kaldığı yerden devam etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılı Hemşirelik Bölümü'nden 145, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden ise 40 öğrenci mezun oldu.

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