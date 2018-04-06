HABER

Bayırköy Belediyesi Meclis Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi Meclis Toplantısı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın başkanlığında yapıldı. Bayırköy Belediyesinde gerçekleşen toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Bayırköy Beldemizde Nisan ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bayırköy Belediyesi Meclis Toplantısı

Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.