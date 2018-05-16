CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notu şu şekilde: "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır. İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Baykal’ın genel sağlık durumu iyidir."
ANKARA (DHA)
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