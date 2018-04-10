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Baykal’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı, CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi gören Baykal’ın fizik tedavisinin aktif katılımı ile devam ettiği ve sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi. Şu an için hayati herhangi bir durumun mevcut olmadığı ve günlük aktivitelerini yerine getirebildiği ifade edilen Baykal’ın, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği kaydedildi.

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