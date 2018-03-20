Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'dan Ankara'ya getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'nın Münih şehrindeki özel bir kliniğe götürülen Baykal'ın buradaki tedavisi tamamlandı.
Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından Baykal'ın tedavisine bir süre burada devam edileceği öğrenildi.
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