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Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal, tedavisinin tamamlandığı Münih'ten Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi - Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre daha devam edilecek

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'dan Ankara'ya getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'nın Münih şehrindeki özel bir kliniğe götürülen Baykal'ın buradaki tedavisi tamamlandı.

Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından Baykal'ın tedavisine bir süre burada devam edileceği öğrenildi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastan

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