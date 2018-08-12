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Baykuşlar okul bahçesini mesken tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine yuva yapan baykuşlar ilgi görüyor - Okul müdürü Ömer Aykanat: "Okulun bahçesinde ağaçlara yuva yapmışlar. Çok güzel, doğal bir görüntü oluşturmuş. Öğrencilerimiz ve biz çok memnunuz. Onları korumaya gayret ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine yuva yapan baykuşlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağaçlara yuva yapan baykuşlar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Okul müdürü Ömer Aykanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baykuşların okul bahçesindeki ağaçları yuva edinmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Aynı zamanda proje okulu olduklarını, okulun güzel bir bahçesinin bulunduğunu dile getiren Aykanat, "Okulun bahçesinde ağaçlara yuva yapmışlar. Çok güzel, doğal bir görüntü oluşturmuş. Öğrencilerimiz ve biz çok memnunuz. Onları korumaya gayret ediyoruz." dedi.

Baykuşların bahçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Aykanat, öğrencilerin baykuşlarla eğlenceli zaman geçirdiğini, velilerin de bu durumdan memnun olduğunu aktardı.

Aykanat, ellerinden geldiğince onları korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Okul görevlisi Sadık Bozan, her gün 10'a yakın baykuşu okulun bahçesinde gördüklerini belirterek, "Kimse baykuşlara zarar vermiyor. Gelen velilerin de hoşuna gidiyor. Öğrenciler ağaçlara konduklarında fotoğraflarını çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da daha önce hiç baykuş görmediğini aktaran Aykanat, "İlk defa bu okulda gördüm. İki yıldır bu baykuşlar buraya geliyor. Bu da okulumuzun bahçesinde güzellik oluşturuyor."sözlerine yer verdi.

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Baykuşlar Diyarbakır

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