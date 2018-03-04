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Baykuşu sosyal medyada satışa çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkardı.

Baykuşu sosyal medyada satışa çıkardı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkardı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, yaban kuşunun satışının yapılamayacağını belirterek, gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili yerlere girişimde bulunacağını söyledi.
Kocaeli'de sosyal medyada bir kişinin baykuşu satışa çıkarması dikkatleri çekti. Sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı gruba kuşun fotoğraf ve görüntülerini koyan A.T., "Bir aya yakın oldu evde besliyorum. Yaralı halde buldum. Veterinere falan götürmedim uyuturlar diye. Ayağı ve kanadından yaralı halde buldum. Kendini baya toparladı. Kısmen iyileşti, yürüyebiliyor. Çok uysal, bu güne kadar kimseye saldırmadı. Sadece biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabani bir hayvan besleyebilirim diyenler için tekliflere açığım. Bedava değil arkadaşlar o şekilde sorularla gelmeyin" yazdı.
Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek yaptığı açıklamada, "Yaralı olarak bulduğu uçan yaban kuşunu kendi kendine tedavi etmiş olan A.T. adındaki şahıs hayvanın alenen satışını yapmaktadır. Yabani hayvanların satışı yasak olduğu halde, bu şahsın sosyal medyada yayınlanması suç teşkil etmektedir. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep edeceğiz" dedi.

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