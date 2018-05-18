Kubal, Türk hükümetini destekleyen göstericilerin nerede toplanacağını ise burada görev yapan bir İngiliz polisine sorduğunu ancak polisin kendisini sağlıklı şekilde bilgilendirmediğini belirterek, olayın kendiliğinden hızla geliştiğini anlattı.

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşme öncesinde desteklerini göstermek üzere Londra'nın merkezindeki başbakanlık binasına gittiğini ifade eden Kubal, gösteri alanına vardıklarında ilk olarak terör örgütü PKK yandaşlarını gördüğünü söyledi.

16 yıldır Londra’da yaşayan Kubal, olayı ve ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramasını başkentin kuzeyindeki evinde AA muhabirine anlattı.

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki olayda Türk bayrağını teröristlere vermeyen Fethiye Kubal, Türk bayrağının sadece kendisinin değil, milletin bayrağı olduğunu belirterek, "Bayrak namustur. Bu benim namusum. Namusuma sahip çıkmalıyım. Hepimiz sahip çıkmalıyız.” dedi.

Bir diğer Türk Bayrağı taşıyan genç göstericiyi görmesiyle onun yanına doğru ilerlediğini dile getiren Kubal, bu sırada PKK yandaşı bir göstericinin ise elinde sopayla bu gence saldırı girişiminde bulunduğunu eşinin kendisine söylemesiyle fark ettiğini aktardı.

Bundan kısa süre sonra bir başka PKK sempatizanının ise kendisinin engelli aracını gördüğü halde, elinden bayrağı alma teşebbüsünde bulunduğunu kaydeden Kubal, bu nedenle travma yaşadığını vurguladı.

Kubal, saldırganların kendisinin engelli olduğunu bildiğini anımsatarak, "Bir bayanı arkadan itmesi, arkama geçerek arkamdan itmesi çok üzücü bir olay. Bir de bayrağımı elimden alması. (Engelli aracını) Arabamı görüyorsun. Bana mı gücün yetiyor? Çok üzgünüm. Allah kahrı perişan etsin. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. İyi ki var Cumhurbaşkanımız. Biz onun için oradaydık o gün." şeklinde konuştu.

- "Ben Türkiye’nin bayrağını temsil ettim"

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 55 yaşındaki Kubal, şunları kaydetti: