Bayrakla Birleşenler sergisi Cacabey Meydanında

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ’Bayrakla Birleşenler’ fotoğraf sergisi açıldı.
Çanakkale Şehitleri, Terör Şehitleri ve 15 Temmuz Darbe Kalkışması Şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi, Cacabey Meydanında 4 gün süreyle açık halde kalacak.
Şehitler Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, insanların milli ve manevi duygularının bu tür günlerde daha da depreştiğini millet olarak manevi eksiklik duymadığımızı ifade etti. Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Bayrakla Birleşenler projesi kapsamında Çanakkale, terör Şehitleri ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi açtık. Kırşehirliler açılan sergiyi ziyaret ederek geçmişle geleceğin muhasebesini yaparak o dönemlerde yaşanılanları görüyor. İnsanımızın ilgisi ve sorduğu sorularla birlikte anı defterine yazdıkları her cümle biz şehit ailelerini mutlu ediyor"dedi.
Etkinlikler, Çanakkale şehitlerini anlatan tiyatro gösterimi ile devam edecek.
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