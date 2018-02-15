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Bayraklı Belediyesindeki "rüşvet ve irtikap" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Karabağ ve Yardımcısı Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 kişinin "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, dosyaya ilişkin soruşturma evrakında teknik takip ve telefon dinleme işlemlerini gerçekleştiren emniyet görevlilerinin bilgilerinin İzmir Emniyet Müdürlüğünden istenmesine, daha sonra kimliği tespit edilen polisler hakkında kanuna aykırı şekilde teknik takip ve telefon dinleme yapmalarından kaynaklı açılmış kamu davası ya da devam eden bir soruşturmanın olup olmadığının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından sorulması yönünde mütalaa verdi.

Karabağ'ın avukatı Bilge Özer, iddia makamının mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, bu aşamada soruşturma yapan memurların tespit edilmesi talebinin yargılamayı uzatacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Eraslan'ın avukatı Ercan Demir de soruşturmayı yapan görevlilerin cezaevinde olmaları ya da ceza almalarının bu dosyada toplanan delilleri hukuki kılmayacağını iddia ederek bu konuda bir araştırma yapılmasının yargılamaya katkı sağlamayacağını savundu.

Mahkeme heyeti, iddia makamının talebinin dosyaya katkı sağlamayacağından reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

"2009-2012 dönemindeki ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda, zanlılara destek amacıyla adliyeye gelen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gözaltındaki şirket yetkilisinin, Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini beyan etmesi üzerine ifade için savcılığa çağrılmıştı.

İddianamede, belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, kurumun bazı ihtiyaç maddelerinin de usulsüz sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddiaları yer almıştı.

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