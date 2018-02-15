İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 kişinin "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, dosyaya ilişkin soruşturma evrakında teknik takip ve telefon dinleme işlemlerini gerçekleştiren emniyet görevlilerinin bilgilerinin İzmir Emniyet Müdürlüğünden istenmesine, daha sonra kimliği tespit edilen polisler hakkında kanuna aykırı şekilde teknik takip ve telefon dinleme yapmalarından kaynaklı açılmış kamu davası ya da devam eden bir soruşturmanın olup olmadığının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından sorulması yönünde mütalaa verdi.

Karabağ'ın avukatı Bilge Özer, iddia makamının mütalaasını kabul etmediklerini belirterek, bu aşamada soruşturma yapan memurların tespit edilmesi talebinin yargılamayı uzatacağı kanaatinde olduğunu söyledi.