İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığın "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Tanık S.Ç, 2009'dan beri çalıştığı Bayraklı Belediyesinde 2011'den itibaren fen işleri müdürü olarak görevlendirildiğini belirterek, ilçe büyük olduğundan park ve bahçelerin dört bölüme ayrıldığını, her bölümün ayrı ayrı taleplerinin olduğunu, taleplerin değerlendirilmesinin ardından fiyat araştırması yaptırıldığını söyledi.

Araştırma yapılmasından sonra düşük fiyat verenden alım yapıldığını belirten S.Ç, mahkeme başkanının, "Mesela birkaç futbol sahasının zemini için çim alınacağı zaman, bunu tek açık ihaleyle mi yapıyordunuz?" sorusuna, "Tek ihale yapılması mümkün olmadığından ayrı ayrı ihaleler yaptık." şeklinde cevap verdi.

Tanık S.K. de Bayraklı Belediyesinde kurulduğundan beri ziraat mühendisi olarak çalıştığını beyan ederek, belediyenin yeni kurulması, kalifiye eleman eksikliği ve personel yetersizliğinden birkaç yıl hizmet anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.