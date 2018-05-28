İZMİR (AA) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında yer aldığı 11 sanığın "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu.
Tanık S.Ç, 2009'dan beri çalıştığı Bayraklı Belediyesinde 2011'den itibaren fen işleri müdürü olarak görevlendirildiğini belirterek, ilçe büyük olduğundan park ve bahçelerin dört bölüme ayrıldığını, her bölümün ayrı ayrı taleplerinin olduğunu, taleplerin değerlendirilmesinin ardından fiyat araştırması yaptırıldığını söyledi.
Araştırma yapılmasından sonra düşük fiyat verenden alım yapıldığını belirten S.Ç, mahkeme başkanının, "Mesela birkaç futbol sahasının zemini için çim alınacağı zaman, bunu tek açık ihaleyle mi yapıyordunuz?" sorusuna, "Tek ihale yapılması mümkün olmadığından ayrı ayrı ihaleler yaptık." şeklinde cevap verdi.
Tanık S.K. de Bayraklı Belediyesinde kurulduğundan beri ziraat mühendisi olarak çalıştığını beyan ederek, belediyenin yeni kurulması, kalifiye eleman eksikliği ve personel yetersizliğinden birkaç yıl hizmet anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.
Tanığa yönelttiği bazı sorulara itiraz eden Karabağ'ın avukatı Bilge Özer ile mahkeme başkanı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Bayraklı'da çok sayıdaki futbol sahası için talepler geldiğini, zaman zaman da sahaların onarımını yaptıklarını anlatan S.K, mahkeme başkanının, "Bir futbol sahasının çimi için mi talepte bulunuyordunuz yoksa birden fazla sahanın çimi için mi talepte bulunuyordunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bir futbol sahası için de talep geliyordu, aynı anda 3 saha için de talepte bulunuluyordu. Görev yaptığım sürede hatırladığım kadarıyla, futbol sahasının çimleri için ihale yapılmadı." yanıtını verdi.
Avukat Özer, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Ali Çiçek, emniyet mensupları Mustafa Çil, Yusuf Usşen ve Muhammet Ali Özmen'in meslekten ihraç edildiklerini ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılamalarının sürdüğünü, olayın komplo olduğunu savunarak müvekkili ile diğer sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
"2009-2012 dönemindeki ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda, zanlılara destek amacıyla adliyeye gelen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gözaltındaki şirket yetkilisinin, Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini beyan etmesi üzerine ifade için savcılığa çağrılmıştı.
İddianamede, belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, kurumun bazı ihtiyaç maddelerinin usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddialarına yer verilmişti.
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