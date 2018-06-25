Bayraklı'da biber gazlı müdahale (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 02:34 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDEKİ AK PARTİ'LİLERE TEPKİ Bayraklı İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu okul önünde toplanan yaklaşık bin kişi, seçim sonuçlarını protesto etmeyi sürdürdü.

OTOMOBİLDEKİ AK PARTİ'LİLERE TEPKİ

Bayraklı İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu okul önünde toplanan yaklaşık bin kişi, seçim sonuçlarını protesto etmeyi sürdürdü. Grubun sloganlar attığı sırada kalabalığın arasına giren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bayraklarıyla süslenmiş bir otomobil ise tepki çekti. Okul önünde bekleyenlerin tekmeler attığı otomobil, polisin TOMA ile su sıkmasıyla kalabalığın arasından çıkartıldı. Otomobildekiler de buradan uzaklaştı.

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