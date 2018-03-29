Bayraklı’dan Avrupa’ya dev proje

İzmir Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2016 teklif çağrısı döneminde kabul edilen 2016-TR01-KA202-34209 nolu ‘The Compass of the Accountant’ isimli KA2 projesinin semineri İzmir’de gerçekleşti.
Seminere, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın hibe desteği sağladığı projenin ortakları Bulgaristan’ın Profesionalna Gimnaziya po İkonomika Aleka Konstantinov, İtalya’dan Istituto di Istruzione Cesera Beccaria ve Yunanistan’ın 4Epal Kavalas okullarının temsilcilerinin yanı sıra Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner de katıldı.
Bayraklı örnek oldu
Açılış konuşmasını yapan Üner, yapılan projeden övgüyle söz ederek, “Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başlattığı bu önemli proje diğer okullarımıza da örnek oldu.
Değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için eğitim ve öğretime büyük iş düşer. Değişim de eğitim ve öğretimle olacaktır. Projede katkısı olan herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Projenin onaylandığı dönemde İzmir’den projesi kabul edilen tek koordinatör kurum olduklarını belirten Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Celepli, “Projemiz muhasebe alanında fark yaratmak ve meslek liselerindeki muhasebe ve finans eğitimini modernize etmek fikri ile ortaya çıktı” dedi.
Proje koordinatörü Özge Kurt ise, “Bilgi ve iletişim teknolojileri öğrencilerin daha iyi daha verimli öğrenmesini ve daha güncel bilgilere erişmesini sağlıyor. Biz de bu düşünceden hareketle yüz yüze eğitime destekleyici olarak proje ortaklarımızla birlikte kullanabildiğimiz MOODLE tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve öğrencilerin mesleki İngilizcelerini iyileştirmeye yönelik mobil uygulamamızı geliştirdik” diye konuştu.
Mobil uygulama çıktı
Seminerde ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen ‘E-count your English’ muhasebe İngilizcesi terimler sözlüğünün mobil uygulamasının da Yunanistan’da yapılan testlerden sonra hizmete açıldığı ve android işletimli akıllı cihazlarda kullanılabildiği müjdesi verildi.
‘Moodle ile Eğitim: Muhasebecinin Pusulası’ seminerine, dünyanın ilk akrediteli online ücretsiz üniversitesi olan University of the People ve American University in the Emirates öğretim kadrosunda yer alan Dr. Aslı Cazorla Milla da baş konuşmacı olarak katıldı. Bunun yanı sıra seminerde Moodle sisteminin kuruluşu ve sistemin işleyişi de katılımcılara anlatılırken, ‘E-count your English’ adlı mobil uygulamanın tanıtımı da yapıldı.
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