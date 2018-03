Bayraklı’dan Avrupa’ya dev proje

İzmir Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2016 teklif çağrısı döneminde kabul edilen 2016-TR01-KA202-34209 nolu ‘The Compass of the Accountant’ isimli KA2 projesinin semineri İzmir’de gerçekleşti. Seminere, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın hibe desteği sağladığı projenin ortakları Bulgaristan’ın Profesionalna Gimnaziya po İkonomika Aleka Konstantinov, İtalya’dan Istituto di Istruzione Cesera Beccaria ve Yunanistan’ın 4Epal Kavalas okullarının temsilcilerinin yanı sıra Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner de katıldı.

Mobil uygulama çıktı

Seminerde ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen ‘E-count your English’ muhasebe İngilizcesi terimler sözlüğünün mobil uygulamasının da Yunanistan’da yapılan testlerden sonra hizmete açıldığı ve android işletimli akıllı cihazlarda kullanılabildiği müjdesi verildi.

‘Moodle ile Eğitim: Muhasebecinin Pusulası’ seminerine, dünyanın ilk akrediteli online ücretsiz üniversitesi olan University of the People ve American University in the Emirates öğretim kadrosunda yer alan Dr. Aslı Cazorla Milla da baş konuşmacı olarak katıldı. Bunun yanı sıra seminerde Moodle sisteminin kuruluşu ve sistemin işleyişi de katılımcılara anlatılırken, ‘E-count your English’ adlı mobil uygulamanın tanıtımı da yapıldı.