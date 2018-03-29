Bayraklı’dan Avrupa’ya dev proje

İzmir Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü, Türkiye Ulusal Ajansı’nın 2016 teklif çağrısı döneminde kabul edilen 2016-TR01-KA202-34209 nolu ‘The Compass of the Accountant’ isimli KA2 projesinin semineri İzmir’de gerçekleşti.

Seminere, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın hibe desteği sağladığı projenin ortakları Bulgaristan’ın Profesionalna Gimnaziya po İkonomika Aleka Konstantinov, İtalya’dan Istituto di Istruzione Cesera Beccaria ve Yunanistan’ın 4Epal Kavalas okullarının temsilcilerinin yanı sıra Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner de katıldı.

Bayraklı örnek oldu

Açılış konuşmasını yapan Üner, yapılan projeden övgüyle söz ederek, “Bayraklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başlattığı bu önemli proje diğer okullarımıza da örnek oldu.

Değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için eğitim ve öğretime büyük iş düşer. Değişim de eğitim ve öğretimle olacaktır. Projede katkısı olan herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Projenin onaylandığı dönemde İzmir’den projesi kabul edilen tek koordinatör kurum olduklarını belirten Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü Celepli, “Projemiz muhasebe alanında fark yaratmak ve meslek liselerindeki muhasebe ve finans eğitimini modernize etmek fikri ile ortaya çıktı” dedi.

Proje koordinatörü Özge Kurt ise, “Bilgi ve iletişim teknolojileri öğrencilerin daha iyi daha verimli öğrenmesini ve daha güncel bilgilere erişmesini sağlıyor. Biz de bu düşünceden hareketle yüz yüze eğitime destekleyici olarak proje ortaklarımızla birlikte kullanabildiğimiz MOODLE tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve öğrencilerin mesleki İngilizcelerini iyileştirmeye yönelik mobil uygulamamızı geliştirdik” diye konuştu.