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Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 100 dönüm alanda gerçekleştirdiği ve kentlilerin büyük beğenisini toplayan Bayraklı kıyı düzenleme çalışmalarında ikinci etabın açılışı Perşembe günü yapılıyor.

Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 100 dönüm alanda gerçekleştirdiği ve kentlilerin büyük beğenisini toplayan Bayraklı kıyı düzenleme çalışmalarında ikinci etabın açılışı Perşembe günü yapılıyor. Saat 18.30’daki törenin ardından, ünlü müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü konser verecek.
İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlamayı hedefleyen İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesinde bir aşama daha tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı kıyılarında iki etap halinde gerçekleştirdiği yeni düzenlemeler, 26 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleşecek törenle hizmete açılacak. Açılış günü ünlü müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü de sahilde konser verecek.

Güneşlenme terasları da var
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Şelale Deresi ve Adnan Kahveci Kavşağı arasında gerçekleştirdiği 2. etap düzenleme çalışması kapsamında, sahil bandı boyunca kıyıyı ikiye böldü. Bir tarafında kumsal düzenlemesi yapıldı, diğer tarafında ise beton şezlong, gölgelik ve ahşap güneşlenme terasları oluşturuldu. Kıyı ile diğer fonksiyonları ayırıcı dalga desenli kesintisiz yaya yolunun yanı sıra, kara tarafından da kesintisiz bisiklet yolu ve Bisim alanları oluşturdu. Mevcut ağaçlar korundu ve ağaç yoğunluğu fazla olan yerlerde oturma birimleri, aydınlatmalar ve çocuklar için hamakların yer alacağı 2 piknik alanı yapıldı. Ağaç yoğunluğunun az olduğu bölgelerde ise yaş gruplarına göre çocuk oyun alanları ve bu alanları ayırıcı kuru havuz ile farklı spor dallarına hizmet verecek 4 spor sahası inşa edildi. Ayrıca Bornova Deresi üzerine kurulan çelik köprü ile kesintisiz yaya geçidi ve bisiklet yolu bağlantısı da yapıldı.

Otomatik tuvalet, engelli parkı ve otopark
Engelli çocukların da kullanabileceği şekilde tasarlanmış çocuk oyun alanı; engelli salıncağı, ipli tırmanma, denge halkası, dinamik bar ve zıpzıp oyun birimleri ile donatıldı. Sosyal medya meydanını da içerisinde barındıran çeşitli amaçlara yönelik tasarlanmış rekreasyon alanına, kıyı projesi kapsamında kullanımına başlanmış olan kendini temizleyen taşınabilir otomatik şehir tuvaleti yerleştirdi. Ayrıca 125 araç kapasiteli açık otopark da bu alanda konumlandırıldı.
Toplam 93 bin metrekarelik sahil bandında iki etap halinde yapılan düzenlemelerin ardından Bayraklı kıyıları bambaşka bir çehreye büründü. İzmirlilerin “sokakta yaşama” alışkanlıkları göz önüne alınarak tasarlanan kıyı düzenleme projesi Bayraklı’nın sahilinde yeni bir cazibe merkezi oluşturdu. Henüz açılışı yapılmasa da, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler yeni düzenlenen Bayraklı sahilinin tadını çıkarmaya başladı.

Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

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