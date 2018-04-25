Bayraklı’ya yeni kıyı düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 100 dönüm alanda gerçekleştirdiği ve kentlilerin büyük beğenisini toplayan Bayraklı kıyı düzenleme çalışmalarında ikinci etabın açılışı Perşembe günü yapılıyor. Saat 18.30’daki törenin ardından, ünlü müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü konser verecek.

İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlamayı hedefleyen İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesinde bir aşama daha tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı kıyılarında iki etap halinde gerçekleştirdiği yeni düzenlemeler, 26 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleşecek törenle hizmete açılacak. Açılış günü ünlü müzik grubu Ezgi’nin Günlüğü de sahilde konser verecek.

Güneşlenme terasları da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Şelale Deresi ve Adnan Kahveci Kavşağı arasında gerçekleştirdiği 2. etap düzenleme çalışması kapsamında, sahil bandı boyunca kıyıyı ikiye böldü. Bir tarafında kumsal düzenlemesi yapıldı, diğer tarafında ise beton şezlong, gölgelik ve ahşap güneşlenme terasları oluşturuldu. Kıyı ile diğer fonksiyonları ayırıcı dalga desenli kesintisiz yaya yolunun yanı sıra, kara tarafından da kesintisiz bisiklet yolu ve Bisim alanları oluşturdu. Mevcut ağaçlar korundu ve ağaç yoğunluğu fazla olan yerlerde oturma birimleri, aydınlatmalar ve çocuklar için hamakların yer alacağı 2 piknik alanı yapıldı. Ağaç yoğunluğunun az olduğu bölgelerde ise yaş gruplarına göre çocuk oyun alanları ve bu alanları ayırıcı kuru havuz ile farklı spor dallarına hizmet verecek 4 spor sahası inşa edildi. Ayrıca Bornova Deresi üzerine kurulan çelik köprü ile kesintisiz yaya geçidi ve bisiklet yolu bağlantısı da yapıldı.