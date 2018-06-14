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Bayram alışverişinde yağmura yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar sağanağa yakalandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar sağanağa yakalandı. Alışveriş merkezleriyle dükkanların tenteleri ve cami avlusuna sığınanlar yağmurda ıslanmamaya çalıştı.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak kent merkezinde bayram alışverişi yapanlara zor anlar yaşattı. Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleriyle dükkanların önlerindeki tentelerin altına ve cami avlusuna sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı kişiler ise sağanağa rağmen alışverişini sürdürdü.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5'inci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, öğleden sonra etkili olan ve belirli aralıklarla yağan sağanağın bayram süresince de devam edeceği belirtildi. Gök gürültülü sağanak sırasında metrekareye 14 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

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