Bayram arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlık ve şehitliklerde yoğunluk yaşanıyor. Andızlı ve Uncalı mezarlıklarına gelerek yakınlarının kabrini ziyaret eden Antalyalılar, dua etti. Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler mezarları temizledi, dua etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde çiçek, çikolata ve fidan dağıttı. Uncalı Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliklerinde de hareketlilik yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla sevdiklerini andı. Antalya Garnizon Komutanı ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran da şehitliği ziyaret etti. Şehit mezarlarına beyaz ve kırmızı karanfil bırakan Savran, vatandaşların bayramını kutlayarak şehit annelerinin elini öptü. Terörle mücadele sırasında 1994 yılında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kahraman Çelikbaş'ın anne ve babası İrfan- Sıdıka Çelikbaş da mezarı başında dua etti. Mezarın üzerini karanfillerle süsleyen anne ve baba, diğer şehit aileleriyle bayramlaştı. 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar'ın annesi Şengül Daniyar da yakınlarıyla dua etti. Oğlunun mezarı başında Kuranı Kerim okuyup dua eden Şengül Daniyar, oğlu olmadan üçüncü Ramazan Bayramı'nı geçirdiğini belirtti. Her geçen gün acısının büyüdüğünü söyleyen Daniyar, "Konuşacak söz bulamıyorum. Özlem duyuyorum, oğlumu özlüyorum" dedi.

