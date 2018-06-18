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- BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOGARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Taner YENER-Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Haber-Kamera: Taner YENER-Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA
Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı. Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu'na kadar uzandı.

Görüntü Dökümü:
HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Yaşanan yoğunluk
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Otobüslerden görüntü
-Yaşanan yoğunluk
-Yürüyenler
-Röportajlar
-Detaylar

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