Bayram günü ölümüne serinlik

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da Ramazan Bayramını fırsat bilerek toplanan çok sayıda çocuk ve genç, boğulma riskine rağmen Seyhan Nehri üzerindeki köprüden nehre atlayarak serinledi. Ramazan Bayramı nedeniyle çok sayıda çocuk ve genç, Seyhan ilçesinde bulunan Reşatbey Mahallesi’ndeki Merkez Park'ta toplandı. Seyhan Nehri kıyısında bulunan parkta sıcaktan bunalanların bazıları bayramlıklarını çıkartarak Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan sallanan köprüden nehre atladı. Bazı gençler, "Atlamayanın kaynanası ölsün" diyerek arkadaşlarını da nehre atlamaları için teşvik etti. Nehirde bir süre yüzdükten sonra tekrar karaya çıkan çocuklar, defalarca köprüden atlayarak eğlendi. Hüseyin Zıpkın (16), bayramın tadını çıkarttıklarını ve yüzme bildikleri için boğulmaktan korkmadıklarını belirterek, "Hava çok sıcak, yumurtayı yere kırsan pişer. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" dedi. HER HAFTA EN AZ 1 ÇOCUK ÖLÜYOR Öte yandan, kentte bulunan göl, nehir ve sulama kanallarında her hafta en az bir çocuk boğularak hayatını kaybediyor.
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