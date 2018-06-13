Bayram hazırlığından dönüp sel sularına kapılmışlar

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanakta evde mahsur kalarak hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğunun, olaydan kısa süre önce saç tıraşı için berberden geldikleri belirtildi.

Baba Hasan Uşak'ın işte olduğu esnada merkez Onikişubat ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde 4 katlı binanın kaldırım seviyesindeki evde oturan anne Fatma Uşak (38), çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman'ı (4) bayramlık traşlarını yaptırıp eve getirdi.

Bu sırada aniden bastıran sağanak, evin bitişiğindeki inşaatın molozlarını eve sürükledi. Tavana kadar su dolan evin tuvalet bölümünde ise göçük oluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından evin çevresine güvenlik şeridi çekildi.

- "Bayramları karalı geçecek"

Baba Hasan Uşak'ın kuzeni Mustafa Kılıçsallayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağıştan dolayı oluşan selin inşaat alanına girdiğini, buradan da molozlarla balkondan evin içine dolduğunu söyledi.

Evin tavana kadar olan kısmının suyla dolduğunu dile getiren Kılıçsallayan, tuvalette göçük oluştuğunu, ayrıca binanın istinat duvarının da çöktüğünü dile getirdi.

Bayrama çok üzgün girdiklerini dile getiren Mustafa Kılıçsallayan, "Orada da bizim ailemiz, canımız, ciğerimiz, yeğenlerimiz gitti. Hasan Uşak'ın eşi Fatma Uşak çocuklarını bayram tıraşı yaptırmış eve gelmiş, sonra da bu olay oldu. Bayramları karalı geçecek." dedi.

Kılıçsallayan, olayda inşaat firmasının ihmalinin bulunduğunu da öne sürdü.

Baba Hasan Uşak'ın ise bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi.

