Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin son gün yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na son geçiş gününde akın eden Suriyeliler, yoğunluk oluşturdu.
Kilis Valiliği'nin izniyle internet üzerinden randevu alıp, 13 Haziran'a kadar geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geçişi, son gün de sürüyor. Yüzlerce Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Gece sınır kapısına gelip, burada sabahlayan Suriyeliler, erken saatlerden itibaren işlem yaptırmaya başladı. Sınır kapısındaki 7 kontrol noktasından alınan Suriyeliler, işlemlerini tamamlayıp, geçiş yaptı. İnternet üzerinden randevu sistemiyle başvuru yapan 74 bin Suriyeliden 54 bininin ülkesine geçtiği belirtildi. Geçişler, bugün saat 17.00'de sona erecek.
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