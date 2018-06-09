Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 40 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı. Ülkelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'nin geçişi devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'na geceden gelen Suriyeliler, sabah geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra otobüslerle Suriye'ye götürülüyor. İşlemleri tamamlanarak ülkesine geçiş yapan Suriyeli sayısının 40 bini aştığı belirtildi.

