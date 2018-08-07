Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 7 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 7 bini aştı. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapına gelen Suriyeliler, zaman zaman izdihama yol açıyor.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 7'nci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 7 bini aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyeliler, zaman zaman sıra yüzünden izdihama neden oluyor. Jandarma ve polisin sıraya koymakta güçlük çektiği Suriyeliler, işlemlerini yaptırıp, sınırı geçiyor.

Suriyeli Neccar El Sait, 5 yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, "Gaziantep’te tek başıma yaşıyorum. Ailem Suriye’de, onları çok özledim. Ailemi Türkiye’ye getirmek istiyorum" dedi.

Suriyeli Ali El Teyyar ise 6 yıldır Türkiye'de kaldığını dile getirerek, "İstanbul’da mobilya işi ile uğraşıyorum. Bayramı ülkemde geçirmek için gidiyorum. Ülkemi çok özledim. Akrabalarım Halep’te yaşıyor, onları çok özledim. Yanlarına gidiyorum" diye konuştu.