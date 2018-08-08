HABER

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı, 8 bin 500'ü aştı.

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı, 8 bin 500'ü aştı.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 8'inci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 8 bin 500'ü aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyelilerin geçişleri, 18 Ağustos'a kadar sürecek.
'İÇİMDE VATAN ÖZLEMİ VAR'
İzmir'den geldiğini dile getiren Cuma Şavah, bayram için ülkesine gideceğini belirterek, "Annem, babam ve akrabalarımızı ziyarete gidiyorum. Türkiye’den Allah razı olsun, bize bu imkanı tanıdığı için. 7 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. İlk kez ülkeme bayram için gidiyorum. İçimde vatan özlemi var. Çocuklarım Türkiye’de doğdu. 1 ay kalmayı planlıyorum. Çobanbey köyüne gidiyorum" dedi.
Suriyeli Meryem Talse ise Diyarbakır’da yaşadığını, Suriye’nin Haseki kentine bayram için gideceklerini belirterek, "Türkiye’de olmaktan memnunum. İçimizde vatan özlemi var. Suriye’de yakınlarımın yanında bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştıBayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştıBayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştıBayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 8 bin 500'ü aştı

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemi sürüyorRahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemi sürüyor
Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.